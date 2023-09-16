شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل نظيره من جنوب السودان لبحث التعاون فى مجال الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر مدتها 4 أيام .

وسيتم خلال زيارة الوزير الجنوب سودانى لمصر التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية فى إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، كما سيتم خلال الزيارة عقد إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، والتي تتعلق بمناقشة المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وقال سويلم أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، مع إستعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة .

وأضاف أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو الديموقراطية .

وأوضح أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.