شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تستقبل السفير الإسبانى فى مصر وتستعرض جهود تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل من البارو إيرانثو جوتييريث السفير الإسباني في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، وماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات ، آخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية .

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج "هى تقود " وأشارت إلى الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى ، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالاضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الاناث .

فيما أشاد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.