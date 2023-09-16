شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: ذوو الهمم والقدرات الخاصة قيمة وقامة في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ورشة عمل الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة حول التدخل المبكر والتواصل الفعّال مع الأطفال والأشخاص ذوي الهمم وتعلم لغة الإشارة، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، خلال ورشة العمل، عن سعادته وتقديره للمشاركة في الورشة التدريبية التي تم تنظيمها حول التدخل المبكر وتعلم لغة الإشارة لمساندة الأطفال والأشخاص ذوي الهمم، وقد أشاد السبكي بكل الجهود المبذولة من قِبل كل القائمين على الورشة للاهتمام بتعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن ذوي الهمم هم جزء من المجتمع وأن صحتهم ورعايتهم مسئولية مشتركة.

وأشار السبكي، إلى أن الصحة والمرض هما قاسم مشترك يمس جميع فئات المجتمع، وليس فقط ذوي الهمم، كما عبّر عن سعادته بتقدم فرق عمل إدارات رضاء المنتفعين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل في تعلم لغة الإشارة ومهارات التواصل مع ذوي الهمم خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزامنا بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد المجتمع، متابعًا نستهدف تدريب كافة العاملين بإدارات رضاء المنتفعين بالهيئة على مهارات التواصل مع ذوى الإعاقة السمعية والبصرية والحركية لتسهيل رحلة تلقى الخدمات الصحية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالتعاون مع الشركاء ذوي الخبرة.

وأضاف السبكي، أن هذا العمل لا يسهم فقط في تسهيل حياة أفراد ذوي الهمم وأسرهم، بل يعكس أيضًا قيمتهم ومكانتهم في المجتمع، مؤكدًا "أنهم يمثلون قيمة وقامة في المجتمع نفتخر بها"، ومؤكدًا أنهم مقدرين في بلدهم، وداخل منشآتهم الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في كل مراحل تلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الورشة تعكس رؤية هيئة الرعاية الصحية في تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية والاهتمام بذوي الهمم وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة لهم، وتؤكد التزام الهيئة بالسعي نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على فرص متساوية وشاملة في جميع المجالات، وأهمها الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: يهدف البرنامج التدريبي إلى تعليم الكوادر الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لغة الإشارة، والتدريب على مهارات التواصل والتعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وءلك بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات ذات خبرة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الورشة التدريبية تتضمن تدريب مقدمي الخدمة على تعليم الأمهات المترددين على الوحدات والمراكز الصحية كيفية الفحص البصري والتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة السمعية أو البصرية أو تأخر النمو العقلي للأطفال وكيفية التعامل السليم مع ذوي الهمم في مراحل مبكرة، كما تشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية وتحسين فهمهم وتعاملهم مع احتياجات المرضى ذوي الهمم القدرات.

وثمَّن السبكي، الدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي لذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية على دعمهم المثمر والمستمر وتعاونهم الفعال في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المبتكر وإسهامهم في تطوير القدرات وتحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير خدمات ورعاية صحية مميزة وشاملة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتعزيز التكامل والمساواة في المجتمع، ومشيرًا إلى أن تعلم لغة الإشارة وتحسين الاتصال والتفاعل مع هذه الشريحة المجتمعية الهامة سيؤدي إلى تحسين جودة الرعاية وتعزيز رضاء المرضى وأسرهم.

