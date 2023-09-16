شراء ألماس.. حيلة موظف لسرقة مشغولات ذهبية من جواهرجي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها (بعض المشغولات الذهبية والألماس - مبالغ مالية).



كما ضبطت أجهزة الأمن (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية")؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.