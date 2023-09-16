محافظ الجيزة: دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات قائمة إلى الخدمة في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكد اللواء أحمد راشد، في بيان اليوم السبت، أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 362 مليون جنيه وتساهم في توفير 699 فصلا دراسيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف أنه سيتم دخول 11 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 222 مليونا و600 ألف جنيه بإجمالي 367 فصلا دراسيا و9 مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة 65 مليون جنيه بإجمالي 207 فصلا دراسيا بالإضافة إلى 6 مدارس إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة 58 مليون جنيه بإجمالي 123 فصلا دراسيا.

وأكد "راشد" تنفيذ كل التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس.

وشدد على على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مركز العياط منشأة القناطر وأوسيم والبدرشين وكرداسة ومدينة أكتوبر وأحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب وذلك في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وقال المحافظ، إن المدارس تساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس، مشددا على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل بدء العام الدراسي الجديد.​