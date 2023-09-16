شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يشارك فى قمة الطيران الأفريقى بالعاصمة النيجيرية أبوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى قمة الطيران الأفريقي 2023 African Aviation Summit والتى اقيمت بالعاصمة النيجيرية ابوجا على مدار يومى 13 و14 سبتمبر الجارى، بحضور Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهوريه نيجيريا و Adefunke Adeyami سكرتير عام المنظمه الافريقيه للطيران المدنى " الافكاك " ولفيف من خبراء صناعه النقل الجوى فى العالم و ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ووزراء الطيران ورؤساء سلطات الطيران المدني ببعض الدول الأفريقية، وعدد من رؤساء شركات الطيران الأفريقية والمديرين التنفيذيين للمطارات داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مشاركه ما يقرب من 100 جهة فى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى فى المعرض المقام على هامش القمة .

وتناولت الجلسات الخاصة بالقمة بعض الموضوعات الهامة والقضايا المشتركة فى صناعة الطيران المدنى الأفريقي ومن بينها الإستدامة والإتجاه العالمي للمشاركة الأفريقية في صناعة الطيران العالمى ، حل نقص وقود الطيران المستدام بأفريقيا، وتركيز أفريقيا حول تمويل الطيران وتأثيره على نمو شركات الطيران داخل القارة الأفريقية وكذلك دور الحكومات الأفريقية الفعال في تطوير ونمو شركات الطيران و التعاون والتكاتف لنمو صناعة الطيران في أفريقيا ، بالإضافة إلى دراسة خطط واستراتيجيات شركات الطيران الأفريقية فضلًا عن مواجهة صناعة الطيران بأفريقيا لتحديات السماوات المفتوحة من أجل تحديث المجال الجوي و كذلك الشحن الجوي داخل القارة الأفريقية.

وفى كلمته التى القاها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى الجلسه الافتتاحية لقمة الطيران الأفريقى، وجه الشكر للحكومة النيجرية على حفاوة الاستقبال ورعايتها لهذا الحدث وللقائمين على هذا المؤتمر، كما أعرب عن خالص تقديره للجهود الواضحة والبناءة الى تبذلها منظمة الطيران الأفريقية فى تعزيز السلامة الجوية والتنسيق مع شركاء الصناعة الإقليميين والدوليين نحو تطوير صناعة النقل الجوى الأفريقى.

وأكد عباس أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى فالعالم يمضي بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة الطيران المدنى العالمى، بينما تتباطئء افريقيا رغم امكاناتها الواسعة في مصفوفة اللحاق بالركب العالمى حيث تحتضن قارة افريقيا 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالي أنشطة قطاع النقل الجوي العالمى ، مشيرا إلا أن فرص النمو في قطاع الطيران الافريقي لا يمكن تجاهلها، فتشير الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) أن شركات الطيران الأفريقية شهدت انتعاشًا ونموا ملحوظًا بنسبة 87,1٪ خلال الربع الأول من عام 2023، وفي الربع الثاني من عام 2023، شهدت شركات الطيران الافريقيه ثانى أعلى معدل نمو سنوى فى حركه الركاب وتفوق فى الاداء من حيث إجمالى حركه الركاب الدوليه .. ومع كل هذا التطور والتنامى المتلاحق فإن المنطقة تواجه عدة تحديات هائله على مستويين السلامة والتشغيل فضلًا عن وجود بعض القصور في المطارات والملاحة الجوبة مما يبرز اهمية تطوير برامج وخطط البنية التحتية للطيران على المستوى الوطني والاقليمي ، و ضرورة ان تتوافق تلك الخطط مع برامج السلامة الوطنية لكل دولة SSP بما يتوافق مع الخطط العالمية للايكاو سواء للسلامة او الملاحة الجوية،.

ونوه وزير الطيران خلال كلمته عن التحدي البيئي وقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة ويتمثل ذلك في انبعاثات كربونية صفرية في عام 2050 مما يترتب عليه ضرورة التوجه الى استخدام الوقود البديل رغم ارتفاع تكاليف شراءه الى 3 اضعاف الوقود الحيوي.

كما ثمّن وزير الطيران الدور المحوري الذي يلعبه الأفكاك لتعزيز السلامة الجوية، وكذلك الايكاو والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لما قدموا من برامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب في شأن الوقود البديل ACT-SAF الذي تم توفيره لبلدان قارتنا الافريقية، وأشار عباس إلى الجهود التي تبذلها الأفرا والأياتا ومبادرتها الاخيرة بالتركيز على إفريقيا FocusAfrica والتي تعد خطوة جيدة نحو تعظيم مساهمة قطاع الطيران في التنمية عبر القارة الأفريقية من خلال خدمة الركاب وشركات الشحن بشكل أفضل.

وأشار عباس إلى دعم الإتحاد الأفريقى للطيران المدنى الأفريقى وحرصه على تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 والذى سوف يؤدي الي تيسير إعداد الإطار المؤسسي الإقليمي لنشر أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية الإقليمية القابلة للتشغيل البيني .

وفى ختام كلمته أكد وزير الطيران على أن قطاع الطيران المدنى المصرى يسعى الى تحقيق التكامل الأفريقي تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوى الأفريقي بما يضمن سهولة وحرية الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين أبناء القارة السمراء للربط بين دول القارة بعضها البعض وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية و بيئة مستدامة للأجيال القادمة ، و فتح آفاق جديدة أكثر فعاليه مع جميع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، فضلًا عن تبنى جميع المبادرات الأفريقية التى من شأنها تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية والمالية لدول القارة السمراء، و التى تهدف إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي الإفريقي، وكذلك تحسين كفاءة الملاحة الجوية من خلال إعادة هيكلة المجالات الجوية بأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية فى تطبيق الخطط العالمية للملاحة والسلامة الجوية.

وعلى هامش القمة الأفريقية اجتمع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مع Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والشحن الجوى بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات أنشطة الطيران المدنى المختلفة خاصة التدريب والصيانه والملاحة الجوية واداره المطارات ..

حضر اللقاء كل من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران و الطيار محمد موسى رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه .

مشاركة وزير الطيران