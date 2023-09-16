شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تطلق مرصدين جديدين بسوهاج وأسيوط لاحتياجات القطاع الخاص من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل مرصدين جديدين لسوق العمل الإقليمية، وذلك في محافظتي سوهاج وأسيوط،في إطار خطتها التي تستهدف من خلالها تشغيل 8 مراصد سوق عمل إقليمية بالصعيد هي:بني سويف، وقنا،والأقصر،وأسوان،وسوهاج، والمنيا،وأسيوط،والفيوم، حيث الانتهاء حتى الأن من إطلاق مراصد:قنا، والأقصر، وأسيوط،وسوهاج ،وجاري استكمال "خطة الاطلاق"،تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ،بمعرفة احتياجات القطاع الخاص من فرص العمل ونوعيتها ،وتدريب وتأهيل الشباب عليها، ورصد متطلبات سوق العمل ،وربطها بعملية التدريب المهني التي تنفذها "الوزارة" من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ، والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،وتنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك"..

وجاء في بيان صحفي اليوم السبت أنه استكمالاً للتوسع فى إنشاء مراصد سوق العمل الإقليمية بمحافظات صعيد مصر ،تابعت الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بالتعاون مع برنامج الإغذية العالمى إطلاق المرصدين الإلكترونيين ،بمديريتي سوهاج وأسيوط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، والتأكد من جاهزية الهيكل التنظيمى والأجهزة الإلكترونية للتشغيل من رفع المهارات الكفاءة المؤسسية ودعم البنية التكنولوجية لتنفيذ المرصد الالكتروني لمراصد سوق العمل الإقليمية لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوى على قواعد تنقية الأخطاء، وإرسال البيانات اللحظية أولاً بأول، لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وإعداد معمل لإستقبال البيانات ومتابعتها،حيث جرى تنظيم لقاء بين أصحاب الأعمال وممثلين من مديرى الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية،للتنسيق والتعاون.

وقال البيان إن الهدف من رصد سوق العمل على المستوى الإقليمي في مصر توفير معلومات لامركزية لسوق العمل بهدف،دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية،وتعزيز فرص العمل،وموائمة نظام التعليم والتدريب مع احتياجات القطاع الخاص،وتحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة،خاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص،وجمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوء على المرأة،والأشخاص ذوي الإعاقة،وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية،وإعداد تقارير لإتجاهات سوق العمل،وتحليلها ،والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة،ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف،أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،موضحاً تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر ،و بناء قدرات السادة العاملين بوحدة الرصد الميدانى على أحدث البرامج لجمع وتحليل البيانات ،واستيفاء الإستمارة الإلكترونية مع أصحاب الأعمال بالتابلت حيث توفير أجهزة التابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل..

وأوضحت عبير مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية في ظل الجمهورية الجديدة ،وأكدت على أهمية دقة البيانات من المنشآت للتعرف على احتياجات ومهارات سوق العمل ، للعمل على توفير عمالة مُنتجة بكفاءة مهنية ومهارة عالية تنعكس بدورها على زيادة أرباح المنشآة وإنتاجيتها ،وانعكاس ذلك على زيادة الناتج المحلى القومى وخلق اقتصاد قوى تنافسي.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج خلال اللقاء على إعلاء قيمة العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في عيد العمال الماضى من خلال حث مديري الموارد البشرية على تغيير مسميات المهن لتشجيع الشباب وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه عدد من المهن، وأشار على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط بأهمية مرصد سوق العمل الإقليمى بأسيوط فى معالجة تحديات سوق العمل بالمحافظة .

وشاركت ماريانا برسوم مسوؤل وحدة تمكين الشباب ببرنامج الغذاء العالمي WFP ،بحديثها عن دور وزارة العمل مُعبرة عن أنها من الوزارات الأهم في كل الوزارات نظراً لدورها الاهم والمحوري في العمل والانتاج في مصر،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وخلال المتابعة من جانب إدارة معلومات سوق العمل،وأثناء الإطلاق،حرص جميع ممثلى الشركات على توضيح إحتياجاتهم المستقبلية في إكساب الشباب بالمهارات التكنولوجية والمهارات الحياتية،وخاصة مهارة التواصل والإقناع والقدرة على العمل الجماعى وحل المشكلات والمهارات الفنية لكل مهنة..يشار هنا إلى أن برنامج متابعة عملية التجهيز والإطلاق إستمر على مدار 4 أيام بحضور عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بالوزارة،و عمرو ربيع باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل،و د. هشام أبوزيد مديرمديرية العمل بسوهاج ،وعلى سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط،والسيدة ماريانا برسوم مسوؤل وحدة تمكين الشباب في برنامج الاغذية العالمي.



إطلاق المرصد



جانب من اللقاء