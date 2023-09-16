شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى ونظيره الجنوب سودانى يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدعوة الموجهة من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لنظيرة الجنوب سودانى لزيارة مصر، استقبل الوزير، بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان خلال زيارته الرسمية للقاهرة والتى تستمر لأربعه أيام.

وترأس الدكتور سويلم والسيد دينج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة صباح اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين.

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى الوزراء والفنيين لبحث تقدم سير العمل فى المشروعات التنموية المشتركة فى مجال الموارد المائية والتى تأتى فى المقام الأول لخدمة مواطنى جنوب السودان .

وأكد سيادته على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل الشقيقة وبصفة خاصة جمهورية جنوب السودان، وهو ما يظهر جلياً فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى جنوب السودان مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين مما يعمل على استقرار الأهالى والمواطنين والتمتع بمياه نظيفة ونقية وبالتالى الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك مشروعات إنشاء خزانات لمياه الأمطار للإستفادة منها لتوفير مياه الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلى لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التى تسهم فى التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، بالإضافة للإهتمام بالدعم المؤسسى لوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان من خلال إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين فى مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية .

وأكد الدكتور سويلم أن المشروعات التنموية المشتركة تحظى بإهتمام القيادات والمسئولين بجمهورية جنوب السودان، كما أنها تتم تحت مظلة اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من السادة الخبراء والفنيين بالدولتين والتى تعمل على التباحث حول سير العمل فى مختلف أنشطة المشروعات المشتركة والعمل على إزالة أى تحديات تواجهها، كما أثنى سيادته على الدور الحيوى والهام الذى تقوم به اللجنة الفنية المشتركة والتى تشكلت تحت مظلة إتفاقية التعاون الفنى والتنموى والتى تم توقيعها فى نوفمبر 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس سلفا كير ماريديت رئيس جمهورية جنوب السودان.