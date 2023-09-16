شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: إعفاء الطلبة العائدين من ليبيا من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

احتشد أهالى بنى سويف فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة. وزير التعليم يقرر إعفاء الطلبة المصريين العائدين من ليبيا من دفع مصروفات الدراسة أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر. وزير التعليم يقرر إعفاء الطلبة المصريين العائدين من ليبيا من دفع مصروفات الدراسة التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023 أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث. تبدأ غدا الأحد مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر. تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. غدا بدء مرحلة تقليل الاغتراب إلكترونيا يستقبل معرض " أهلا مدارس " الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور لليوم الثانى ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 %. "التعليم" توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بضرورة متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، مع منع ممارسة الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية وإحالة من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفورى، مؤكدة أنه يجب التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية سواء داخل او خارج المدرسة، مع توفير البديل المتمثل فى مجموعة التقوية أو الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة لهم. "التعليم" توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة «100 يوم صحة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم. الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثانى نفى الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من جمهورية مصر العربية. الأرصاد تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر خلال أيام.. التفاصيل التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023

احتشاد أهالى بنى سويف انتظارا لزيارة الرئيس السيسي للمحافظة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة