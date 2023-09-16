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الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية.

وكان أهالى بنى سويف احتشدوا فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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