شكرا لقرائتكم خبر عن الحشود من محافظة بنى سويف يرحبون بالرئيس السيسى خلال زياته لقرية سدس الأمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء".

وأجري الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، وكان أهالى بنى سويف احتشدوا فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.