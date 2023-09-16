شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجرى حوارا مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء حوار مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، والاستماع إليها، وقبل الرئيس السيسي يد السيدة المسنة.
أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية.
وكان أهالى بنى سويف احتشدوا فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.
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