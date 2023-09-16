شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجرى حوارا مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء حوار مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، والاستماع إليها، وقبل الرئيس السيسي يد السيدة المسنة.