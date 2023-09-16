شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك فى مأدبة غداء سدس الأمراء ويلتقى بعدد من أهالى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مأدبة غداء بقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، ويلتقى بعدد من أهالى محافظة بني سويف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، واحتشد أهالى بنى سويف، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.

وحرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.