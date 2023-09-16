شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق مشيدا بقرارات الرئيس: تؤكد شعوره ومتابعته لمطالب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، تؤكد شعوره بما يعانيه المواطنون جراء زيادة الأسعار، ومتابعته بشكل دائم لمطابهم، وحرصه على رفع الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، لتوفير مستوى معيشة مناسب لهم.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هو الخامس خلال فترة وجيزة، وهو أمر لم يحدث فى التاريخ، كما أنها قرارات تساهم بقدر كبير في دعم المواطن البسيط في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، وجاءت كالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.