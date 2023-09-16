شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مشروعات التطوير الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، لقاءًا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح؛ وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

جاء ذلك بحضور كلاً من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود فوزي، والنواب عصام هلال عفيفي وحسام الدين عاشور وحازم عويان وعمرو عكاشة ونادر صديق ومحمد رشاد علي البرتقالي وعماد الدرجلي وشحاته أبو زيد وعبد الوهاب خليل ونرمين البدراوي ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.