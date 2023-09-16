عضو "الصحفيين": قرارات الرئيس تراعي فئات المجتمع وتقديرًا لدور الصحفيين التنويري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، موجهًا بسرعة تنفيذها، تعكس إرادة سياسية في تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين عامة، وتقدير لدور الصحافة ودورها التنويري.

وأضاف عبدالمجيد: بعث الرئيس من خلال قرارات اليوم برسائل لكافة الفئات المستفيدة منها، بأنه ومؤسسات الدولة تشعر بهم وتسعى لتخفيف اعبائهم، إلى جانب ما اتخذ من إجراءات سابقة لمواجهة تحديات التضخم العالمي الناجم عن آثار جائحة كورونا وما تبعها من حرب روسية أوربية في أوكرانيا.

ووجه عبدالمجيد الشكر للرئيس السيسي لتوجيهه بـ"سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة"، وهو ما يعكس اهتمامه بالصحافة ودوها التنويري، والاهتمام بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب يعكس اهتمام بجموع الصحفيين اعضاء النقابة بمختلف المؤسسات والصحف، خاصة أنه أساسي للدخل للزملاء بالصحف المُتعثرة والمُتعطلة.

وأضاف عبدالمجيد: قرار الرئيس «زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام »، يخدم ملايين العاملين، بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس "زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق". يمثل إضافة لمحدودي الدخل.

ولفت إلى أن قرار «رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام»، يعفي نسبة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من الضريبة، ومن ثم يعد الاعفاء من الضريبة قيمة مضافة للراتب، ففي السابق كان من يزيد دخله الاجمالي الشهري عن 300 ألاف يخصم منه ضريبه، وبهذا القرار ترتفع الشريحه المستفيدة لتضم كل من يقل أجره عن 3750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف عبدالمجيد: قرار الرئيس "زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة" يستفيد منه الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، يضاف إليهم المستفيدين من قرار زيادة المعاشات، "مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن"، ليستفيد من القرارين فقط ما يقارب 25 مليون مواطن باعتبار متوسط الاسرة المستفيدة من تكافل وكرامة 3 أفراد.

وأوضح عبدالمجيد، أن الفئات المستفيدة من هذه القرارات تشمل الموظفين والصحفيين واصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة والمزارعين أيضًا، حيث يخدم قرار الرئيس "قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022".

وكذلك قرار "إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024".، بما يعني أن قرارات اليوم تخدم بشكل مُباشر كافة فئات المجتمع المصري مستحقي تعزيز قدرته على مجابهة أعباء الحياة.