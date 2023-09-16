نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي اثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اثلج صدور الفلاحين في ذكرى عيدهم الـ 71 من لؤلؤة الصعيد بحزمه من القرارات المخففة للأعباء، لافتًا إلى أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي لانه دومًا وابدًا ينحاز لهم.

واضاف عبدالرحمن أنه حضر الاحتفالية اليوم بقرية سدس التابعه لؤلؤة الصعيد محافظة بني سويف وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الزعيم القائد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رغم الازمات الاقتصادية العالميه الا انه انحاز للأسماء والفلاحين واصدر حزمه من القرارات التي تخفف الاعباء عن البسطاء والمتعثرين، مشيرًا إلى ان الرئيس أصدر 8 قرارات كلها تهدف لتخفيف الاعباء.

واكد عبدالرحمن، ان الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما أمر بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.