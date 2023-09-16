حدث في 8 ساعات| السيسي يصدر 8 قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية.. و"الصحفيين" تحارب الكيانات الوهمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن 8 قرارات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

زيادات ومنح بالأجور والمعاشات.. تفاصيل 8 قرارات من السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن 8 قرارات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

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الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه.. حزمة توجيهات رئاسية للتخفيف عن المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

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مجلس الحوار الوطني يثمن قرارات الرئيس السيسي

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته اليوم لمحافظة بني سويف إبتداءً من تأكيده على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته للحوار الوطني، والتي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.

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ممارسات ضارة.. القصة الكاملة لوقف خدمات "التموين" وعودتها على "مصر الرقمية"

أعلنت وزارة التموين عودة خدماتها للعمل عبر بوابة مصر الرقمية بعد أسبوعَين من وقفها وقصر الخدمات على التعامل عبر مكاتب التموين أو مراكز التكنولوجيا .

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الحرارة 39.. الأرصاد تعلن استقرار الطقس و3 ظواهر جوية متوقعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه الأحوال الجوية مستقرة بداية من اليوم، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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الكارنيه بـ7 آلاف جنيه.. سكرتير "الصحفيين": لن نتهاون في محاربة الكيانات الوهمية

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردةً لعموم صحفيي مصر، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين أو أي تزوير باسم النقابة.

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