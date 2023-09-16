أخبار مصر

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات ويوجه الحكومة بتنفيذها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات ويوجه الحكومة بتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات ويوجه الحكومة والمؤسسات المعنية بتنفيذها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف.

 

الرئيس السيسى: أجهزة الدولة تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع التهديدات الإقليمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة، على المستوى السياسى إيمانا منى، بأن حيوية المجتمع المصرى بكافة مكوناته، هى إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق، بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، أطلقت دعوتى للحوار الوطنى.. وهى الدعوة التى جمعت النسيج المصرى، من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه. 

 

"التأمينات" تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وسيتم الإعلان عن بدء موعد صرفها. 

 

وزير الصحة بالسودان لـ"أ ش أ": نثمن حكومة وشعبا دعم مصر لمؤسسات الدولة

أكد وزير الصحة الاتحادية بالسودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن السودان دولة وحكومة وشعبا يقدرون موقف مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم ومساندة دولة السودان ومؤسساته ومنها الصحة.

 

وزارة التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم "تكافل وكرامة" 15%

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

 

وزير التعليم يقرر إعفاء الطلبة المصريين العائدين من ليبيا من دفع مصروفات الدراسة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر.

 

التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023
أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من  الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث.

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. غدا بدء مرحلة تقليل الاغتراب إلكترونيا

تبدأ غدا الأحد مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

 

معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثانى

يستقبل معرض " أهلا مدارس " الرئيسى  بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر،  الجمهور  لليوم الثانى  ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 %. 

 

"التعليم" توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية
وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بضرورة متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، مع منع ممارسة الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية وإحالة من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفورى، مؤكدة أنه يجب التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية سواء داخل او خارج المدرسة، مع توفير البديل المتمثل فى مجموعة التقوية أو الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة لهم.

 

الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة «100 يوم صحة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.

 

الأرصاد تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر خلال أيام.. التفاصيل
نفى الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من جمهورية مصر العربية.

 

الأرصاد: غدا طقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements