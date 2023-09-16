شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قرارات تاريخية.. الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء.. قرارات تاريخية.

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الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء.. قرارات تاريخية.. 1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه لكل العاملين بالدولة.. 2- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح «4» آلاف جنيه بدلا من «3500» جنيه.. 3.. رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «%25» من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه بالجهاز الإدارى والقطاع الخاص.. 4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «%15» لأصحاب المعاشات.. 5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه.. 6- إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى

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