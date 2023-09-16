مصرع عنصر خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري الأسلحة النارية والذخائر، سبق اتهامه في 22 قضية ما بين قتل عمد وشروع في قتل وخطف وسلاح ناري وذخيرة وسرقة بالإكراه وضرب ومشاجرة وسرقة وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف خطوط كهرباء، محكوم عليه في عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على 7 بنادق آلية و9 خزينة لذات العيار و4 بنادق خرطوش و9 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ودراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.