أحمد أبو اليزيد يشيد بقرارات الرئيس السيسى: إنصاف للمواطن ودعم للفلاح المصري

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد استاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ورئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم خلال كلمته التى ألقاها فى زيارة محافظة بنى سويف، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وأيضا الفلاح المصرى منها قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 متابعا " قرارات الرئيس السيسى هدفها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وانصاف له ولدعم المزارع المصرى "

وأضاف "أبو اليزيد " فى تصريحات أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت إنجازات عديدة فى وقت قياسى وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية فى السويس وإعادة إحياء مشروع كيما فى أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، والتوسع فى استصلاح الاراضى الزراعية من خلال إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية، مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان على مدار الأربعة سنوات الماضية، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التى كانت موجودة فى محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم فى شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 الف فدان زراعات محمية وأن إنتاجية الفدان فى الزراعة المحمية تعادل إنتاجية 5 افدنة فى الزراعات العادية، وكذلك المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان الذى يشمل الظهير الصحراوى لمعظم محافظات مصر.

وأشار أبو اليزيد أن هذه المشروعات القومية الزراعية ساهمت فى اتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية كما تبنت الدولة محور جديد لإدارة المياه وإعادة تدويرها واستغلالها استغلال أمثل كذلك المشروعات القومية مثل تبطين الترع وتطوير الرى سواء الرى سواء كان الرى بالرش أو التنقيط كل ذلك ساهم فى تحقيق وتوفير السلع الاستراتيجية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان قد أصدر عدة قرارات لصالح المواطن المصرى خلال كلمته التى ألقاها فى زيارة محافظة بنى سويف منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

كذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.