محافظ الجيزة يتفقد تجهيز معرض أهلا مدارس بفيصل.. فيديو

وأكد محافظ الجيزة على أهمية معرض "أهلا مدارس" في تلبية كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وتفقد اللواء أحمد راشد، المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها والأسعار المعروضة، كما أجرى حديثاً مع بعض التجار، مؤكدا عليهم الالتزام بالأسعار المقررة ومراعاة محدودي الدخل، والالتزام بالجودة العالية والأسعار المخفضة، لتخفيف العبء ورفع المُعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ووجه محافظ الجيزة الغرفة التجارية بضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعرض، للاطمئنان على مدى توافر كافة الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة بالجودة المطلوبة والأسعار المقررة.