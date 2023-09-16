شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى "غدا" لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، غدا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن يوم الثلاثاء الماضي آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).