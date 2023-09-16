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مؤتمر صحفى "غدا" لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

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القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، غدا الأحد  في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

 

وكان قد أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن يوم الثلاثاء الماضي آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).

 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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