شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فاكسيرا، إنه يتوفر بمركز التطعيمات القومى لقاح الكلب بجرعات تطعيم من عمر سنة لأقل من 5 سنوات بسعر 103 جنيهات شامل رسم التطعيم.

وأضافت شركة فاكسيرا أنه يتم الحصول على الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 3 أيام.

كشفت عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:

- القيام بإيقاف النزيف

- غسل الجرح بالماء والصابون

- وضع ضمادة خفيفة على الجرح

- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج

- المصل المناسب