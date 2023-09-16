شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فاكسيرا، إنه يتوفر بمركز التطعيمات القومى لقاح الكلب بجرعات تطعيم من عمر سنة لأقل من 5 سنوات بسعر 103 جنيهات شامل رسم التطعيم.
وأضافت شركة فاكسيرا أنه يتم الحصول على الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 3 أيام.
كشفت عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:
- القيام بإيقاف النزيف
- غسل الجرح بالماء والصابون
- وضع ضمادة خفيفة على الجرح
- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج
- المصل المناسب
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