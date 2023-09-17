إصابة 8 سودانيين في انقلاب ميكروباص أمام نادي 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 سودانيين في انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام نادي 6 أكتوبر.

اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر وجه بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتقديم الدعم اللازم لضباط المرور.

تبين بالفحص والمعاينة أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص تقل سودانيين اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

مع فقدان السائق تحكمه على عجلة القيادة انقلبت السيارة أمام بوابة رقم 1، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

إدارة المرور عملت على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.