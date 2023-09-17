شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل معرض " أهلا مدارس" الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور لليوم الثالث، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

وانطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات، ويتم توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وكان أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أكد على أهمية دور منتسبى الغرفة فى ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسى الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية، الملابس، الأحذية والمنتجات الجلدية ، المواد الغذائية ، الحاسب الآلى، خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية كان قد أفتتح معرض أهلا مدارس " الرئيسي " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر مساء الخميس الماضي ،في حين بدأ المعرض في استقبال المواطنين اعتبارا من صباح الجمعة

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح معارض "أهلاً مدارس" يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين وأن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس.