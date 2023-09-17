شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الأقصر، وذلك لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 - 2029 بالتعاون مع "يونيسيف" مصر، وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.