شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين ضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع فى إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المستلزمات المدرسية والزى المدرسى فى ظل اقتراب العام الدراسى الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة فى المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة فى التوسع فى إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودى الدخل.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على كافة سلاسل السوفر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة.

وفى سياق آخر، وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم فى كافة احتياجاتهم المعيشية والخدمية فى إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف على تلك الأسر وتجاوز محنتهم.