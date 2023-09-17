شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من تنفيذ 57% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

قال سويلم إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .

وإستعرض سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى 57% ، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم "عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر".