شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الشهيد مارجرجس تنظم ملتقى الشباب فى شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية مساكن أبو زعبل التابعة لإيبارشية شبين القناطر، ملتقى الشباب الثالث تحت عنوان "أليثوس تيناهتي"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

وتناول الملتقى موضوع "فكر الإلحاد المعاصر والبعد عن الله"، حيث ناقش نيافة الأنبا نوفير الموضوع من منظور إيماني كنسي، وأجاب على أسئلة الشباب المشاركين والبالغ عددهم أكثر من 230 شاب وشابة من أبناء الكنيسة، كما تضمن الملتقى ورش عمل، وفي ختامه تم التقاط الصور التذكارية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليبالمقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

وتحتفل الكنيسة مرتين في العام بعيد الصليب، وتعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الأولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة، والدةالإمبراطورقسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش،حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة.

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على 3 صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم،وكذاعملوا في الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييدالكنائس المذكورة في الخليج 365 عشر.