"الجاني دور مع أهله على جثته".. كشف لغز اختفاء طفل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة تغيب طفل بالشرقية، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (تبَّاع على سيارة، وزوجته - مقيمان دائرة المركز) بغياب طفلهما عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بقيامه باختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي، حيث اصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية

واعترف بأنه خشية افتضاح أمره تخلص من الطفل، وعاد لمشاركة أهلية الطفل في البحث عنه، كما أرشد عن مكان الجثة، والدراجة النارية المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.