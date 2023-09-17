بـ "كوكتيل مخدرات".. الداخلية تضبط 10 أشخاص في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4 قضايا مخدرات "اتجار"، بإجمالي 5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - وكمية من مخدري الهيروين، الشابو، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح، بإجمالي 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين، وكذا ضبط بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.