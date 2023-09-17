عقار العمرانية المنهار.. تشكيل لجنة هندسية لفحصه والمنازل المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت النيابة العامة بالعمرانية، التحقيق في انهيار عقار العمرانية، اليوم الأحد.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص العقار المنهار، وبيان سبب انهياره والعقارات المجاورة والخطورة التي لحقت بها جراء الحادث، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وانهار فجر الأحد، عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض.

البداية عندما تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين.

دفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

بالفحص، تبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان، وسقط على العقار المجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه وإصابة فتاة تدعى آمال خالد يونس، 18 سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور لرفع الأنقاض.