حنكته لم تمنع سقوطه.. سقوط لص سرق فيلا مالك مصنع بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مسجل خطر استغل إتقانه لفن التسلق وتسلل عبر نافذة فيلا مالك مصنع بمركز كرداسة واستولى على أجهزة كهربائية قبل أن يسقط في قبضة مباحث كرداسة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة من مالك مصنع ملابس باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وبعض المتعلقات الأخرى من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

جهود البحث والتحري توصلت إلى عاطل له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق. وأمكن ضبطه بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان أكتوبر.

المتهم تسلل إلى الفيلا عبر النافذة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 أشخاص وأمكن ضبطهم وإعادة المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.