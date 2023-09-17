ابن العشرين اختار الرحيل بحبل داخل غرفته بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب العميد محمد مختار ورد إليه إخطار من نسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه دائرة المركز في ظروف غامضة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق ووكيله تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة.

عثر بالفحص بقيادة الرائد عبد الحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح ومعاونه على جثة "محمد. ر." 20 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وتتدلى جثته من حبل مثبت بسقف الغرفة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات المنزل.

التحريات رجحت تخلص الشاب من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

يذكر أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.