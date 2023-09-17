شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان تعلن إجراءات الطلاب الجدد المرشحين للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راجع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان استعدادات الكلية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن تحقيق السلامة والراحة لجميع منتسبي الكلية، حيث قام بالمرور على جميع المدرجات والمعامل بالكلية للتأكد من سلامتها وملائمتها لتقديم خدمة طلابية متميزة تليق بأبنائنا الطلاب ورافقه في الجوله سياده الاستاذه الدكتوره منال عبدالقادر وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والسيد الاستاذ عماد سعيد مدير الكليه.

وبعد انتهاء الجوله الميدانيه تم الاجتماع بجميع الإداريين بالكلية برئاسة سيادته وبحضور كل من د. منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و عماد الدين سعيد مدير الكلية، حيث وجه برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة او مايعادلها للترحيب بهم والرد على كل استفساراتهم وتقديم الدعم لهم وتذليل أي صعوبات لمنتسبي الكليه القدامي. كما وجه سيادته بضرورة تعريف أبنائنا الطلاب بالأنشطة الطلابية التي تقدم من خلال قسم رعاية الطلاب بالكلية وكذلك الخدمات التي تقدم من خلال القسم، لما لها من دور فعال في تنمية الطالب الجامعي وثقل شخصيته وتحقيق رؤية مصر 2030 في اخراج شباب مسؤول واعي ومؤهل لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق مسيرة التنمية المستدامة.

و تبلورت تلك الرؤية في قيام جامعة حلوان برئاسة السيد قنديل رئيس باستقبال أسبوع شباب الجامعات والذى استضاف شباب الجامعات المصرية في الفتره من 10 الي 14 سبتمبر في أسبوع حافل بالأنشطة المختلفة.

كما أفادت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكليه بأنه قد تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2023/2024 لطلاب مرحلة البكالوريوس بالبرنامج العام والبرامج المتميزة بالكلية (برنامج هندسة البرمجيات- برنامج المعلوماتية الطبية)، كما نوهت علي سلسله الاجراءات المطلوب اجتيازها من الطلاب الجدد المرشحون للكلية لحين الالتحاق بالكليه وتتمثل هذه الاجراءات فيما يلى:

١. الدخول علي اللينك التالي :

http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

والاستعانه بفيديو ارشادي يشرح خطوات التسجيل

٢. اجتياز الكشف الطبي .

٣. دفع المصروفات .

4. تسليم ملف الطالب لشئون الطلاب وبذلك يصبح مسجل بالكلية.