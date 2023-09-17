شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى عجز منظومة توريد القمح المحلى عن تحقيق مستهدفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وصلت حاملة المروحيات المصرية الميسترال إلي دولة ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا، ضمن جهود دعم إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى ٢٠٢٣، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو ٣.٨ مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار ٥٠٪، ليصل سعر الأردب إلى ١٥٠٠ جنيه خلال موسم ٢٠٢٣، بدلاً من ١٠٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية. انطلقت معارض "أهلا مدارس" 2023 في جميع المحافظات، تزامنا مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة. أسعار الشنط المدرسية فى معرض أهلا مدارس بفيصل الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 . وزارة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 91 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات نحو الجمهورية الجديدة.. شعار تحقق على أرض محافظة سوهاج، من خلال المشروعات العملاقة بكافة القطاعات التنموية منها والخدمية بالقرى والمدن بالكفور والنجوع، فبعد أن كانت تلك المشروعات عبارة عن رسومات على الأرواق الآن أصبحت واقعا ملموسا على أرض الواقع تقف شامخه وتقدم خدماتها للجميع. ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر. تدمير وتضرر 7642 عقارا بـ"درنة" فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا الجمهورية الجديدة.. مشروعات بكل القطاعات بـ22 مليارا و949 مليون جنيه بسوهاج تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طقس اليوم حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانىالحكومة تنفى عجز منظومة توريد القمح المحلي موسم 2023 عن تحقيق مستهدفاتهاالإسكان: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"