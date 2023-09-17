أخبار مصر

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبا عاما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.

 

1df4772d-c8af-4648-bea0-076697121f51

 

0b5e185f-eb58-4810-8e60-821c558e20e3

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements