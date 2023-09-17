شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد قائمة بنوعية الأدوية المحظور تناولها بدون استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الأدوية التى يجب عدم الحصول عليها بدون استشارة الطبيب والتى تتضمن:
1- المسكنات
2- خوافض الحرارة
3- المضادات الحيوية
4- مهدئات السعال
5- ادوية أمراض الإسهال
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأدوية يجب استشارة الطبيب قبل تناولها ويجب تحديد الجرعات من قبل الصيدلى مع الالتزام بفترة العلاج خاصة المضادات الحيوية .
وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الفحص الطبى هام قبل الحصول على أدوية بدون استشارة الطبيب .
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