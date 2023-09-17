شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار "السبلايز" فى معرض أهلا مدارس فى فيصل.. الافتتاح مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، تفتتح محافظة الجيزة معرض "أهلا مدارس" الكائن بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، مساء اليوم الأحد، وذلك لتوفير كافة احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية من الزي والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

ورصد ”الخليج 365” خلال جولته بالمعرض قبل افتتاحه رسميا مساء اليوم، أسعار "السبلايز"، والتي جاءت على النحو التالي:

-دستة كراسات عدد 10 "28 ورقة" بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-دستة كشاكيل عدد 10 "60 ورقة" بـ60 جنيها بدلا من 70 جنيها.

-كشكول سلك "80 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 27.5 جنيه.

-كشكول سلك "100 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

-كشكول سلك "60 ورقة" بـ20 جنيها بدلا من 22.5 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "60 ورقة" بـ22.5 بدلا من 25 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "80 ورقة" بـ27.5 جنيه بدلا من 32.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس كبير" بـ17.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس متوسط" بـ10 جنيهات.

-كراسة رسم عادية "مقاس كبير" بـ12.5 جنيه.

-دستة أقلام رصاص "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و35 جنيها -حسب النوع-.

-دستة أقلام جاف "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و30 جنيها.

-المقلمة المدرسية يتراوح سعرها ما بين 22 جنيها و45 جنيها -حسب النوع-.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 30 جنيها و 35 جنيها.

-زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و45 جنيها.

-علبة أدوات هندسية بـ45 جنيها بدلا من 52.5 جنيه.

-علبة ألوان خشبية يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات و55 جنيها.

-علبة ألوان فلوماستر يتراوح سعرها ما بين 12 جنيها و55 جنيها. -حسب النوع-

-علبة ألوان مائية يتراوح سعرها ما بين 15 جنيها و30 جنيها. -حسب النوع-

ومن جانبه، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

وتفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض والذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان و اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.