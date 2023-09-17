قضايا الدولة ووزارة الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وقع المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بشأن التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة بشأن التحول الرقمي، بناءً على توجيهات معالي المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

وقع على البروتوكول من جانب وزارة الاتصالات الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات بحضور المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

يأتي ذلك البروتوكول تنفيذا لدعائم التطوير التكنولوجي بكافة الجهات و الهيئات القضائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.