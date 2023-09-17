القبض على شخصين بتماثيل مقلدة للنصب على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.. وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها في النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.