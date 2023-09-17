هشَّم رأسها في البانيو وأحرقها بالولاعة.. المشدد 6 سنوات لأب قتل طفلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة أب بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامه بقتل طفلته بسبب تبولها اللا إرادي في البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم "محمد ع."، عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ سنة، إلى محكمة جنايات الجيزة، على خلفية التحقيقات في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين بتهمة قتل ابنته "منة".

وكشفت التحقيقات، أنه في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، قام المتهم بقتل ابنته الطفلة منة، مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدمًا "ملعقة وقداحة (ولاعة)".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم انهال عليها ضربًا بيديه في وجهها عدة مرات، ثم حملها مستغلًّا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة، وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت التحقيقات للأب، تهمه إحراز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.