كاميرا سرية في الحمام.. كواليس اتهام فتاة لمالك شقة: هددني بالفيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تحقق النيابة المختصة في اتهام فتاة أجنبية لمالك شقة سكنية بالمقطم بالتجسس عليها وتصويرها دون رضاها.

قالت الفتاة في محضر بقسم شرطة المقطم إنها استأجرت شقة سكينة من أحد الأشخاص، واكتشفت لاحقًا بزرعه كاميرات مراقبة سرية في الحمام وغرفة النوم، بغرض ابتزاز ضحاياه بالصور والفيديوهات.

وأضافت المدعية أن مالك الشقة ابتزها عبر واتساب، بأن طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم فضحها بنشر الفيديوهات.

قدمت الفتاة "سكرين شوتس" من المحادثات مع مالك الشقة، طالبة التحقيق معه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والتحفظ على كاميرات الشقة لفحصها، والتحفظ على هاتف المتهم لفحصه.