مصر للطيران: تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو نهاية الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان إبتداءً من 28 سبتمبر الجاري.

وقال زكريا، في بيان الأحد، إن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وكان آخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس الماضي.

وتابع زكريا: نشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاع كبير من المسافرين والسياح، ويأتي تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة المسافرين لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.

ومن المقرر أن تشغل الشركة هذا الخط على متن طائراتها من طراز بوينج B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة والتي تبلغ سعتها 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومي الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومي الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسيسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي المصري الياباني فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.​