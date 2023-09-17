شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن وجود إضرابات بمراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الداخلية أنه لا صحة لإدعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكزالإصلاح والتأهيل، حيث لا يوجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.