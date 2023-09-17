شكرا لقرائتكم خبر عن 20 جنيها للسكر و22 للأرز المحلى.. قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويفتح معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يوفر المعرض، والمقرر انطلاقه مساء اليوم الأحد، ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، سلعاً غذائية، إلى جانب مستلزمات المدارس والأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب، وذلك مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها فى المعرض، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ25%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار بعض السلع الغذائية التي تطرحها وزارة التموين بمنافذها داخل معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن في فيصل.

-مكرونة (400جم) بـ7.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.

-مكرونة اسباكتي (400جم) بـ8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

-سميد (1 كيلو) بـ20 جنيها بدلا من 22 جنيها.

-بقسماط مطحون (500جم) بـ11 جنيها بدلا من 13 جنيها.

-سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 28 جنيها.

-أرز هندي 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

-زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها بدلا من 48.5 جنيه.

-أرز مصري 1 كجم بـ22 جنيها بدلا من 26 جنيها.

-شاي 250جم بـ44 جنيها بدلا من 47.5 جنيه.

-دقيق 1 كجم بـ18 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-سمنة 650جم بـ42 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-سمنة 700جم بـ48 جنيها بدلا من 52 جنيها.

-سمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه بدلا من 102 جنيه.

-زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها بدلا من 72.5 جنيه.

-زيت عباد 800 مل بـ59 جنيها بدلا من 62.5 جنيه.

-لحم مكعبات 500جم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

-لحم مفروم 500جم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

-دجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 95 جنيها.

-مربى تين (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

-مربى فراولة (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

-مربى مشمش (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

-مربى مشكلة (وزن 350جم) بـ15 جنيها بدلا من 18 جنيها.

-مربى تين (وزن 900 جم) بـ45 جنيها بدلا من 54 جنيها.

-مربى فراولة (وزن 900جم) بـ45 جنيها بدلا من 54 جنيها.

-مربى مشمش (وزن 900جم) بـ45 جنيها بدلا من 54 جنيها.

-مربى تين (وزن 2500جم) بـ115 جنيها بدلا من 138 جنيها.

-مربى فراولة (وزن 2500جم) بـ115 جنيها بدلا من 138 جنيها.

-مربى مشمش (وزن 2500جم) بـ115 جنيها بدلا من 138 جنيها.

-زيتون أخضر مخلل (1كجم) بـ32 جنيها بدلا من 38.5 جنيه.

-زيتون أسمر مخلل (1كجم) (1كجم) بـ32 جنيها بدلا من 38.5 جنيه.

-طرشي مشكل (900جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

-فول مدمس فتح كلي بالزيت (250جم) بـ7.25 جنيهات بدلا من 8.75 جنيهات.

-فول مدمس فتح كلي سادة (400جم) بـ9 جنيهات بدلا من 11 جنيها.