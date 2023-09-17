شكرا لقرائتكم خبر عن عروض خاصة على منتجات اللحوم بمعرض "أهلا مدارس" فى فيصل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، لطرح كافة المستلزمات الدراسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومواد غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ومن جانبها، ضخت وزارة الزراعة، كميات وفيرة من السلع الأساسية وأبرزها اللحم المفروم والكفتة والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والسمان"، والعسل بأنواعه وزيت الزيتون وغيرها بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 20%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار السلع بمنفذ بيع منتجات وزارة الزراعة بمعرض "أهلا مدارس" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-البط البلدي بـ80 جنيها بدلا من 95 جنيها.

-طبق السجق البلدي وزن 900جم بـ100 جنيه بدلا من 120 جنيها.

-طبق برجر لحمة وزن 900جم بـ90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

-طبق كفتة شوي وزن 900جم بـ145 جنيها بدلا من 150 جنيها.

-طبق كبدة بقري وزن 900جم بـ100 جنيه بدلا من 120 جنيها.

-طبق لحم مفروم وزن 900جم بـ165 جنيها بدلا من 175 جنيها.

-طبق لحم بتلو وزن 900جم بـ175 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-طبق لحمة موزة وزن 900جم بـ175 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-طبق فراخ دبوس وزن 900جم بـ75 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-طبق فراخ وراك وزن 900جم بـ65 جنيها بدلا من 60 جنيها.

-طبق شيش طاووق وزن 900جم بـ105 جنيهات بدلا من 120 جنيها.

-طبق فراخ أجنحة وزن 900جم بـ40 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-طبق كبدة وقوانص وزن 900جم بـ52 جنيها بدلا من 58 جنيها.

-طبق فراخ عرض (2 في 1) بـ105 جنيهات بدلا من 120 جنيها.

-فراخ 1 كيلو بـ82 جنيها بدلا من 88 جنيها.

-سمان سوبر جامبو بـ65 جنيها بدلا من 75 جنيها.

-مربة جزر أحمر بـ50 جنيها.

-مربة اليقطين بـ140 جنيها.

-مربة عنب بـ50 جنيها.

-مربة فراولة بـ55 جنيها.

-عسل أسود كبير بـ60 جنيها.

-عسل أسود صغير بـ32 جنيها.

-سمن جاموسة بـ120 جنيها.

-سمن بقري بـ110 جنيهات.