شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن الحكمة فى عظة الأحد على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول قداسته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر توت (أول الشهور القبطية)، وموضوع إنجيله وهو "يوحنا المعمدان" في إنجيل لوقا والأصحاح السابع، وأشار إلى حكمة يوحنا المعمدان لأنه كان يعرف طريقه المحدد في الحياة، وأوصى أن نتبعه كنموذج من خلال:

- صوت الحق

- التقشف والنسك

- الاتضاع

- أمانة الكلام

- الجدية في الحياة

وأوضح قداسة البابا أهمية أن يكون لدى الإنسان هدف في الحياة، أن يسعى على الأرض من أجل الملكوت السماوي، ويحترس من معطلات الطريق والسقوط في خطية العناد ورفض كلام الله والمشورة.

ووضع قداسته ثلاث تداريب لكي يقتني الإنسان التفكير السليم والحكمة، هي:

١- الصلاة وطلب الحكمة من الله في المواقف المختلفة ووداعة التصرف واختيار الكلام الصالح.

٢- القراءة عن شخصية سليمان الحكيم لكي نعيش بمنهج تفكيره وحكمته.

٣- قراءة أصحاح من سفر الأمثال يوميًّا كل شهر، لأنه ممتلئ بخبرات الحياة والحكمة.